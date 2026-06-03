Kılıçdaroğlu'nun 5 aşamalı yol haritası netleşti! Son kulis bilgileri A Haber'de
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin koridorlarında adeta bir satranç müsabakası yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısında kurmaylarına verdiği talimatlar ve ortaya koyduğu 5 maddelik "taarruz" haritası, parti içindeki dengeleri sarsmaya hazırlanırken; "bilge" milletvekillerinin devreye girdiği arabuluculuk trafiği siyasetin ateş hattında tansiyonu zirveye taşıyor. Salı günü gerçekleşecek grup toplantısı öncesi CHP’de "sıcak temas" anları yaşanırken, Kılıçdaroğlu’nun "istenmeyen adam" ilan edilip edilmediği tartışmaları arasında destek telefonlarının ardı arkası kesilmiyor. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş CHP'den son kulis bilgilerini aktardı.