CHP’de İmamoğlu depremi! Kılıçdaroğlu cehpesinde hamle mi? 8 isim mercek altında

CHP’de kurultay sonrası yaşanan liderlik krizi yeni iddialarla daha da derinleşirken, Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulduğunu öne sürülen 8 kişilik olası ihraç listesine ilişkin konuşarak isimleri tek tek açıkladı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ise parti içinde Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişkinin yoğun şekilde tartışıldığını ve bazı kesimlerin ayrışma çağrısı yaptığını söyledi. Yeşiltaş’ın dile getirdiği “Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu konusunda pişmanlık yaşadığı” iddiası ve olası ihraç senaryoları, CHP’de yeni bir bölünme tartışmasını beraberinde getirdi.