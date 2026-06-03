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Altın neden düşüyor? İslam Memiş nedenlerini sıraladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Jeopolitik gerilim tarafında fotoğraf netleşmedikçe altın tarafındaki düşüşün devam ettiğini gözlemliyoruz" dedi.

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