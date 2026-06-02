60 Milyar TL'lik Vurgunun Detayları A Haber'de! Sosyal medya üzerinden kirli çark

Cumhuriyet tarihinin en büyük siber suç operasyonlarından birinde, banka isimleri ile yönetici ve yatırım uzmanlarına ait görselleri izinsiz kullanarak sözde yatırım grupları kuran dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Paravan şirketler üzerinden yürütülen milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 94'e yükselirken, operasyonun perde arkasındaki detayları A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş anlattı.