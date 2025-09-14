Seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

14 Eylül 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 01:38
Edirne'de Ayşekadın mevkisinde seyir halindeki 55 FB 041 plakalı otomobilinden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
