Teknofest Mavi Vatan'da tarihi geçiş: TCG Anadolu ve milli gururlar İzmit Körfezi'nde

Kocaeli'de düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan öncesinde Türk donanmasının seçkin unsurları İzmit Körfezi'nde vatandaşları selamladı. TCG Anadolu liderliğindeki filo, Yalova'dan başlayan geçişte Altınova, Karamürsel, Gölcük, Başiskele ve İzmit güzergahını takip ederek Derince'ye ilerledi. TCG Anadolu'ya Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı'nın da eşlik ettiği geçiş büyük ilgi gördü. A Haber muhabiri Merve İzici Özmen, tarihi buluşmayı İzmit sahilinden aktardı.