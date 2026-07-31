Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde seyir halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Tamamen yanan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.