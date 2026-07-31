Rusya ilk kez Ukrayna'daki ABD'li İHA tesisini hedef aldı

Rusya, Ukrayna savaşının beşinci yılında Kiev'e düzenlediği son balistik füze saldırısında ilk kez ABD merkezli Terminal Autonomy şirketine ait, Ukrayna ordusu için insansız hava aracı üreten tesisi hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, fabrikada Ukraynalı ve Amerikalı uzmanların birlikte çalıştığını öne sürerken, olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Rusya'nın son saldırılarında ilk kez Kuzey Kore yapımı balistik füze kullanmış olabileceğini belirterek daha fazla hava savunma sistemi çağrısı yaptı. Ukraynalı yetkililere göre saldırılarda 70'ten fazla balistik füze ve 200'ün üzerinde insansız hava aracı kullanılırken, 10 sivil yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.