Kağıthane'de "deprem oluyor sandık" dedirten yıkım

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada yürütülen çalışmalar sırasında bitişikteki apartmanın giriş bölümünün bir kısmı ile balkon ve kiler kısmında çökme meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis, itfaiye ve belediye ekipleri bölgede inceleme başlattı, yıkım çalışmaları geçici olarak durduruldu. Apartman sakini Burak Eşcan, büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Deprem oluyor sandık. İş makinesi balkonumu eşyalarıyla birlikte aşağı indirdi" dedi. Eşcan, yaşadığı mağduriyet nedeniyle firmadan şikâyetçi olduğunu, hasarın giderileceğinin söylenmesine rağmen kendisini artık evinde güvende hissetmediğini ifade etti.