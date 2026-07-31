Soğanlı Çayı'nı mesken tutan leylekler dronla görüntülendi

Karabük kent merkezinden geçen Soğanlı Çayı, son yıllarda leyleklerin önemli yaşam alanlarından biri haline geldi. Özellikle yaz aylarında bölgeyi mesken tutan leylek sürüsü, yiyecek ararken, dinlenirken ve toplu halde uçarken dron kamerasıyla görüntülendi. Çay çevresindeki yuvalarda dinlenen leylekler de doğal yaşamın zenginliğini gözler önüne serdi. Doğal ekosistemin önemli türleri arasında yer alan leyleklerin oluşturduğu görüntüler doğaseverlerin ilgisini çekerken, Soğanlı Çayı'nın yaban hayatı açısından taşıdığı önem bir kez daha ortaya çıktı.