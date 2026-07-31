Osmanlı'dan günümüze gelen lezzet: Akide! İşte akide şekerinin üzerindeki çizginin anlamı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat semtinde 129 yıldır üretimi sürdürülen akide şekeri geleneği yaşatılmaya devam ediyor. A Haber'e konuşan işletmeci Savaş Corut, ortağı Mahmut Saklı ile tarihi dükkânı yaşattıklarını belirterek akide şekerinin "akit" yani güven ve bağlılık anlamı taşıdığını anlattı. Corut, Osmanlı'dan günümüze ulaşan geleneksel üretimin bakır kazanlarda, doğal pancar şekeriyle sürdürüldüğünü, 4. Murat dönemine uzanan çizgi geleneğinin de bu kültürün önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.