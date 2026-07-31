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Apartman kapısını tekmeyle açmaya çalışan kurye kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmana paket teslim eden kurye, binadan çıkarken kapıyı tekmeleyerek açmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kapıya sert şekilde vurarak zarar veren kurye, kapı açılmayınca bu kez eliyle açarak apartmandan ayrıldı. Olay anı saniye saniye kaydedilirken, apartman kapısında hasar oluştu. Kimliği açıklanmayan kuryenin kapıya zarar verdiği anlar sosyal medyada da dikkat çekerken, olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.

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