Pakistan'daki kömür madeni faciasında 32 işçi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Ketta kenti yakınlarındaki Sorange kömür sahasında bulunan iki kömür madeninde metan gazı kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın ve yaşanan göçük nedeniyle en az 32 madenci hayatını kaybetti. Pakistanlı yetkili Muhammad Atif, olay sırasında iki madende toplam 34 işçinin bulunduğunu belirterek, arama kurtarma ekiplerinin 32 madencinin cansız bedenine ulaştığını, kayıp 2 işçiyi bulmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatırken, göçüğün ikinci madeni de etkilediği bildirildi.