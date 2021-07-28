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Seyhan Belediyesi'nden çevre katliamı

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Giriş: 28.07.2021 11:45
Adana Ceyhan'a bağlı Sarımazı mahallesindeki zeytin bağı bölgesi, belediyenin çöplüğü haline geldi. Çevre katliamının gerekçesi ise özrü kabahatinden beter dedirtiyor.

Adana'nın Ceyhan Belediyesi ve Sarımazı mahalle muhtarı zeytin bağlarını çöp döküm sahasına çevirdi.

Ceyhan Belediyesi'nin çöp kamyonları görmüş olduğunuz gibi zeytin bahçesinin içine çöp döktü. İşte o anları Hüseyin Keleş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Keleş, "Sarımazı muhtarı belediyenin araçlarını kullanarak belediyenin açtığı kanalları doldurmaktadır." dedi.

Arımazı mahallesi muhtarı Hüseyin Çöçenoğlu'nun tarım arazilerinin bulunduğu bölgeye çöp dökme gerekçesi ise hayli ilginç. Keleş, "Muhtar diyor ki bunu suni gübre olarak kullanacakmış, üzerini kapatacakmış. Yani devlet su işlerinin açtığı yeri doldurup üstünü kapatacakmış. Suni gübre olarak bunu kullanamazsınız, bu metan gazı içermektedir." ifadelerini kullandı.

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