Sevmek istediği Pitbull melezi, hastanelik etti

Her geçen bir pitbull saldırısı yaşanırken bu sefer dehşet haberi İzmir'den geldi. Komşusunun bahçesine giden 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı, zincirle bağlı pitbull melezi köpeği sevmek isterken saldırısına uğradı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı korku dolu anları anlattı.