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Sevmek istediği Pitbull melezi, hastanelik etti

DHA
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Giriş: 20.02.2022 15:55
Her geçen bir pitbull saldırısı yaşanırken bu sefer dehşet haberi İzmir'den geldi. Komşusunun bahçesine giden 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı, zincirle bağlı pitbull melezi köpeği sevmek isterken saldırısına uğradı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Sevmek istediği Pitbull melezi, hastanelik etti
Sevmek istediği Pitbull melezi, hastanelik etti
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