20 Şubat 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sevmek istediği Pitbull melezi, hastanelik etti
Her geçen bir pitbull saldırısı yaşanırken bu sefer dehşet haberi İzmir'den geldi. Komşusunun bahçesine giden 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı, zincirle bağlı pitbull melezi köpeği sevmek isterken saldırısına uğradı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı korku dolu anları anlattı.