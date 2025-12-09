09 Aralık 2025, Salı

Telefondan uyuşturucu ağı çıktı! Spikerler neden gözaltına alındı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 09:07
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları, geride bıraktığımız haftanın en çok konuşulan başlıklarından biriydi. Aralarında televizyon spikerlerin de olduğu isimler gözaltına alınmış ifade vermişlerdi. Süreç devam ederken en çok merak edilen operasyonun medyaya nasıl uzandığıydı. Perde arkasından, WhatsApp ve Telegram yazışmaları çıktı. Bu platformlar üzerinden satış ağı kurulduğu iddiası var. Peki doğru mu? Ekip arkadaşlarımız araştırdı.
