17 Kasım 2022, Perşembe
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Sevgilisi video paylaştı gözyaşları sel oldu! Sosyal medyayı yıkan video... Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu
7 Ekim'de meydana gelen vahşette 17 yaşındaki Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra, annesinin saplantılı aşkı tarafından işkence edilmiş, sonrasında da yakılarak öldürülmüştü. Bu dehşet olaydan sonra sosyal medyada dolaşan bir video ise izleyenleri adeta yıktı. Büşra'nın 17 yaşındaki sevgilisinin paylaştığı videoda birlikte geçirdikleri güzel günleri ve sonrasında mezarını ziyaret ettiği anları görenler, ''Böyle bir son beklemiyordum. Yıkıldım'' yorumunda bulundu.