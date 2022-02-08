08 Şubat 2022, Salı
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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı! Selvi Boylum Al Yazmalım Filmindeki Samet’in son halini görenler inanamadı! Selvi Boylum Al Yazmalım Filmindeki Samet Video İzle
Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterine hayat veren Elif İnci'nin son hali şaşkınlık yarattı. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samedi'nin son hali...