Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan ve Berat Albayrak'a özel teşekkür: Bize çok destek oldular"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da kulübündeki transfer süreci başta olmak üzere merak edilen birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Doğan yaptığı açıklamada takımın sponsorlukları ve kalıcı gelir projelerine ilişkin son 2-3 yılda yürütülen arazi alımlarına dikkat çekerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak'ın büyük desteği olduğunu vurgulayarak özel olarak teşekkürlerini iletti.