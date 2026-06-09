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CHP'de grup toplantısının ardından gözler MYK'da! İhraçlar olabilir

CHP'de grup toplantısı krizinin ardından gözler yarın saat 13.00'da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenecek MYK'ya çevrildi. Kritik toplantıda Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik atılan sloganlar, o sırada orada bulunan milletvekilleri ile grup başkanvekillerinin tutumları görüşülecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, MYK'da bazı delegelerin üyeliklerinin askıya alınabileceğini belirtirken disiplin sürecinin kapıda olduğunu belirtti.

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