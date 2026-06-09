Bakan Kurum’dan COP31 için kritik imza! Türkiye sahnede

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell ile atılan imza, Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecinde yeni bir dönemin kapısını aralarken, Kurum gün boyunca uluslararası heyetlerle kritik temaslarda bulundu.