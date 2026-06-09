Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e geldi! Kılıçdaroğlu cephesinden çarpıcı itiraf

Mahkeme kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bir merakla beklenen grup toplantısı öncesinde partisinin genel merkezine ulaştı. TBMM yerine Genel Merkez binasında yapılacağı açıklanan toplantı için hazırlıklar tamamlanırken, Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarıyla yapacağı kritik değerlendirmenin ardından kameralar karşısına geçmesi bekleniyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi'nden detayları aktardı.