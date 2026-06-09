CHP’li isimlerden sert tepki: "Özel partiye borcunu böyle mi ödüyor?"

Mahkemenin CHP kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası ana muhalefet partisinde yer yerinden oynadı. Hukuken genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki liderlik savaşı TBMM çatısı altında arbedeye dönüştü. Parti içinde çift başlılık krizi derinleşirken, Kılıçdaroğlu genel merkezden, Özel ise Meclis’ten seslenerek gövde gösterisi yapmaya çalıştı. CHP koridorlarında yükselen tansiyon, yumruklu kavgaların eşiğine gelirken, partideki bu savrulma "tarihi kriz" olarak yorumlandı.