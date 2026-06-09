Ertuğrul Doğan'dan A Spor'da itiraf: Onuachu için 20 milyon euroluk teklif verildi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da kulübünün geleceği ve transfer planlamasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Doğan takımında 7 futbolcu için transfer teklifinin olduğunu belirtirken, yıldız futbolcu Onuachu için yaklaşık 20 milyon euroluk teklif verildiğini duyurdu. Ertuğrul Doğan açıklamalarının devamında Onuachu'nun Trabzonspor'da memnun olduğunu vurgulayarak "Teklif geldi ama biz vermedik. Onuachu gitmek istemiyorsa gitmeyecek. Teklifler aldı fakat biz kadroyu korumak niyetindeyiz." dedi.