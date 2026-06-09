CHP'de kirli pazarlıklar ve vesayet savaşı: Maskeleri tek tek düştü

Ana muhalefet partisi CHP’nin içine düştüğü derin kaos, bitmek bilmeyen koltuk kavgaları ve tabanda infial yaratan yolsuzluk iddiaları siyaset kulislerini yangın yerine çevirdi. Gazeteci Mahmut Övür, A Haber ekranlarında CHP’nin kapalı kapıları ardında dönen kirli oyunları, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki vesayet ilişkisini ve partinin halktan kopuk "post-truth" siyasetini en çarpıcı detaylarıyla masaya yatırdı. Ateş hattındaki CHP’de maskelerin tek tek düştüğü bu süreçte, "değişim" adı altında pazarlanan yapının aslında partiyi nasıl bir uçuruma sürüklediği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.