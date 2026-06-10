Özgür Özel'den yeni parti senaryosu: İstiklal ve Cumhuriyet

CHP'de grup toplantısı krizi sonrası gözler kritik MYK toplantısına çevrildi. Parti kulislerinde bazı isimler hakkında ihraç sürecinin gündeme gelebileceği konuşulurken, yeni parti iddiaları da yeniden alevlendi. Gazeteci Mustafa Ertekin, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada Özgür Özel cephesinin alternatif siyasi oluşum hazırlığında olduğunu öne sürdü. Ertekin, kulislerde "İstiklal" ve "Cumhuriyet" isimlerinin değerlendirildiğini, gelen itirazlar sonrası ise "Cumhuriyet Partisi" isminin öne çıktığını ifade etti.