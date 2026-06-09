İsrail'in İran'ı vurmasıyla Trump çileden çıktı

İsrail'i Lübnan'da saldırılarını sürdürmesi üzerine İran, Tel Aviv'e yönelik ilk kez füze saldırısı gerçekleştirirken bölgede yeniden savaş gerilimi tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump İran ve İsrail'e saldırıları derhal durdurmaları çağrısını yaparken, Netanyahu ile görüştüğünü ve saldırıların sonlandığını belirtti. İran'ın saldırısının ardından brent petrol fiyatlarında yükseliş gözlemlenirken Washington'daki son yansımaları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı. Sapmaz, Trump'ın Netanyahu'nun saldırganlığı nedeniyle çileden çıktığını vurgularken, ABD Başkanı'nın Fox News'e yaptığı açıklamasında İran'ı suçlamayarak İsrail'in yanında olmayan tavır sergilemesinin Washington'da dikkat çektiğini belirtti.