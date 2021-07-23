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Selin vurduğu Artvin’de son durum

A Haber
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Giriş: 23.07.2021 09:40
Rize ve Artvin'i sel vurdu. Doğu Karadeniz'de selin izleri siliniyor. Bütün gece çalışmalar devam etti. Peki Artvin'de son durum ne? A Haber muhabiri Selman Kutlu Artvin Arhavi'den son durumu aktardı.

Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin en çok vurduğu Arhavi ilçesinde 430 ev ile iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.

Hemen hemen 400 araçla hafriyat çalışmaları gece yarısından bu yana devam ediyor. Bölgede mahsur kalan vatandaş kalmadı. Hepsi güvenli evlere alındı.

MURGUL'DA BİR KİŞİ ARANIYOR

42 yaşındaki Serdar Yiğit öğlen saatlerinde aracının başındayken toprak kayması sonucunda sele kapıldı. Yiğit'in bir ay sonra düğünü olacaktı.

CUMHURBAŞKA'NI ERDOĞAN GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Rize ziyaretinin ardından öğleden sonra Artvin Arhavi'yi ziyaret edecek.

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