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Şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yürekleri dağladı: "Eğer ben şehit olursam..."

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 20:32
Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu açıkladı. ​Şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan ve şehit Horoz'un olduğu iddia edilen görüntülerde şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un, "Eğer ben şehit olursam, bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." dediği görülüyor.
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