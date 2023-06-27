Şehit kızı hasretini satırlara döktü! O sözler Türkiye’yi ağlattı: Her zaman kalbimizdesin

15 Temmuz 2016’da hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda Emniyet Müdürü Dursun Acar şehit düştü. Elif Naz Acar, babasını kaybettiğinde 3 yaşındaydı. İlk kez şehitliğe gittiğinde babasının kabrine “bahçe” diyordu. Bugün 10 yaşında olan Elif Naz, babasına olan özlemini satırlara döktü. Küçük kızın şehit babası için anı defterine yazdıkları okuyanları ağlattı.