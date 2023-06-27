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Şehit kızı hasretini satırlara döktü! O sözler Türkiye’yi ağlattı: Her zaman kalbimizdesin

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Giriş: 27.06.2023 10:40
15 Temmuz 2016’da hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda Emniyet Müdürü Dursun Acar şehit düştü. Elif Naz Acar, babasını kaybettiğinde 3 yaşındaydı. İlk kez şehitliğe gittiğinde babasının kabrine “bahçe” diyordu. Bugün 10 yaşında olan Elif Naz, babasına olan özlemini satırlara döktü. Küçük kızın şehit babası için anı defterine yazdıkları okuyanları ağlattı.
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