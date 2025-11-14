Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi

14 Kasım 2025, Cuma

Giriş: 14.11.2025 13:13
Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personelden Amasyalı Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan ve Çorumlu Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazeleri Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşılandı. İki çocuk babası Şehit Kaplan’ın 8 yaşındaki kızı Cemre, babasının cenazesini oyuncağına sarılarak bekledi. O anlar yürekleri dağladı.
