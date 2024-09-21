Seçil Erzan’dan Fatih Terim itirafı: Abi kardeş gibiydik

Kurduğu sahte fonla, futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmakla suçlanan eski banka müdürü Seçil Erzan, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Savunmasını yaparken bir de itiraf geldi Seçil Erzan'dan. Ünlü teknik direktör Fatih Terim'den aldığı paralarla, başkalarından aldığı paranın faizini ödediğini anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN