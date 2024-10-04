Seçil Erzan 4 ayrı dava için hakim karşısına çıkacak

Fatih Terim’in de içinde olduğu birçok isim dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın 4 ayrı dava kapsamında yargılanmasına başlanıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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