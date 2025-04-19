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Savcı Yavuz Engin’e suikast için 100 bin dolarlık pazarlık! WhatsApp mesajları incelendi

Savcı Yavuz Engin’e suikast için 100 bin dolarlık pazarlık! WhatsApp mesajları incelendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 16:27
Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcı Yavuz Engin makamında tehdit edilmişti. Savcının tehdit edilmesi ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Şüpheliler Mustafa Kemal Zengin ile yaptığı telefon görüşmelerinde "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurt dışından tetikçi getirtmek. Adamı tanımaz, fotoğrafını gösteririz, gelir sıkar gider. Akşam haberlerde izleriz" dediği öğrenildi.
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Savcı Yavuz Engin’e suikast için 100 bin dolarlık pazarlık! WhatsApp mesajları incelendi
Savcı suikast için 100 bin dolarlık pazarlık!
Savcı suikast için 100 bin dolarlık pazarlık!
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