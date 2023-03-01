Savcı mütalaasını verdi! İşte Gülşen için istenen ceza

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.