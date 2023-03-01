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Savcı mütalaasını verdi! İşte Gülşen için istenen ceza

AA
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Giriş: 01.03.2023 11:03
Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.
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