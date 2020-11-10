10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan araçlar birbirine girdi

Savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan araçlar birbirine girdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2020 13:58
Güncelleme:10.11.2020 14:03
Konya'da sis sebebiyle meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında çoğunluğu tır 10'dan fazla araçta hasar meydana geldi, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bir vatandaş cep telefonuyla çekim yaptığı sırada kayan araç da kazaya karıştı.

Ereğli ilçesindeki kaza, saat 09.00 sıralarında Adana-Konya Karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 1 metreye kadar düşürünce kazalar meydana geldi. Karayolunda kaygan zeminde meydana gelen kazada aralarında otomobil ve tırların olduğu çok sayıda araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 10'dan fazla araçta hasar meydana geldi.

Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahalline jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler karayolunda güvenlik tedbiri aldı, araçlar yoldan çekildi.

Öte yandan, saat 09.00 sıralarında Konya - Adana Karayolu İsmil mevkisinde de çok sayıda araç sis nedeniyle kaza yaptı. Trafik ekipleri yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazaları önlemek amacıyla megafon ile sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı.

Görüntü tepki çekmişti! Flaş açıklama geldi
Görüntü tepki çekmişti! Flaş açıklama geldi
Kantinde skandal görüntü! Tencereye ayağını sokup...
Kantinde skandal görüntü! Tencereye ayağını sokup...
Atatürk'ü gören Fatma nine o anları anlattı
Atatürk'ü gören Fatma nine o anları anlattı
10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi
10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi
Savaş alanına döndü!
Savaş alanına döndü!
Evladına kavuşan aile 'Diyarbakır Anneleri'ni unutmadı!
Evladına kavuşan aile 'Diyarbakır Anneleri'ni unutmadı!
Milli kahraman Selçuk Bayraktar
"Milli kahraman Selçuk Bayraktar"
Azerbaycanlı minik Paşinyan'a seslendi
Azerbaycanlı minik Paşinyan'a seslendi
Görüntüler infial yaratmıştı! Hayırdır! Ne izliyorsunuz
Görüntüler infial yaratmıştı! "Hayırdır! Ne izliyorsunuz"
Şaşırtan olay! Yerinden kıpırdamadı
Şaşırtan olay! Yerinden kıpırdamadı
1 ay önce cezaevinden çıkan hırsız 'pes' dedirtti!
1 ay önce cezaevinden çıkan hırsız 'pes' dedirtti!
Ata'nın son yolculuğu
Ata'nın son yolculuğu
Daha Fazla Video Göster