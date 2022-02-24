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Sarıyer’de virajı alamayan İETT otobüsü arabaya çarptı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 24.02.2022 10:19
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT otobüsü, arabaya çarptı. O anlar da anbean saniye saniye kameralara yansıdı.

Sarıyer'de geçen günlerde, İETT otobüsü yağış sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak bir araca çarptı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Karşı taraftan gelen otomobilin yaptığı manevra sayesinde büyük bir facia önlenerek kaza hafif atlatıldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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