24 Şubat 2022, Perşembe
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Sarıyer’de virajı alamayan İETT otobüsü arabaya çarptı! O anlar kamerada
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT otobüsü, arabaya çarptı. O anlar da anbean saniye saniye kameralara yansıdı.
Sarıyer'de geçen günlerde, İETT otobüsü yağış sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak bir araca çarptı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Karşı taraftan gelen otomobilin yaptığı manevra sayesinde büyük bir facia önlenerek kaza hafif atlatıldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.