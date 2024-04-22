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Sarıyer'de minibüs taksiye çarptı: 5 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 22.04.2024 13:12
Son dakika haberleri... Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bir minibüsün taksiye çarpması sonucu 5 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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