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Sapanca’da gizli kamera skandalı! Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı

Sapanca'da gizli kamera skandalı! Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 23:19
Sapanca'da bir bungalovda gizli kamera skandalına ilişkin soruşturma devam ediyor. Tutuklanan işletme sahibi, suçlamaları kabul etmemiş ve "kameradan haberim yok" demişti. Ancak gizli kamera görüntülerinin bir kısmı, işletme sahibinin cep telefonunda bulundu. Olayla ilgili olarak, tesisteki tüm dijital materyaller incelemeye alındı.
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Sapanca’da gizli kamera skandalı! Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı
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