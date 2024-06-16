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Şanlıurfa'da kan donduran cinayet! 2 kişiye bir şarjör mermi sıktı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 13:49
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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