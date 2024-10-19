Sağlık çalışanlarından hastalara müzik ziyafeti

Hem şifa dağıtıyor hem de şarkı söylüyorlar. Her perşembe günü hastalara müzik ziyafeti çeken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin korosu, 21 Ekim'de "Unutulmaz Film Müzikleri" adıyla Başakşehirlilere konser vermeye hazırlanıyor. Belkıs Özener de konsere konuk sanatçı olarak yer alacak.

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