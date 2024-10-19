19 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Sağlık çalışanlarından hastalara müzik ziyafeti

Sağlık çalışanlarından hastalara müzik ziyafeti

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2024 16:01
Hem şifa dağıtıyor hem de şarkı söylüyorlar. Her perşembe günü hastalara müzik ziyafeti çeken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin korosu, 21 Ekim'de "Unutulmaz Film Müzikleri" adıyla Başakşehirlilere konser vermeye hazırlanıyor. Belkıs Özener de konsere konuk sanatçı olarak yer alacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sağlık çalışanlarından hastalara müzik ziyafeti
Sağlık çalışanlarından hastalara müzik ziyafeti
8 bine oturup 3 bin dolar kira alıyor
8 bine oturup 3 bin dolar kira alıyor
Irak’ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Rize’de yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Rize’de yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Sakarya’da ona ‘elmas’ deniliyor: Coğrafi işaretli kabak
Sakarya'da ona ‘elmas' deniliyor: Coğrafi işaretli kabak
Kamyoneti alıp 90 kilometrelik gece turu yaptı
Kamyoneti alıp 90 kilometrelik gece turu yaptı
Denizde çıkan fırtına kafesleri karaya sürükledi
Denizde çıkan fırtına kafesleri karaya sürükledi
Kahramanmaraş’ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Tereyağı ve peynirlerde hile!
Tereyağı ve peynirlerde hile!
Bağcılar Kitap Fuarı başladı! Ziyaretçi akını
Bağcılar Kitap Fuarı başladı! Ziyaretçi akını
Türk Ulusal Zeka Ölçeği kullanıma hazır!
Türk Ulusal Zeka Ölçeği kullanıma hazır!
Daha Fazla Video Göster