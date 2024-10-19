Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu!

Lezzetiyle ve çekirdeksiz oluşuyla ön plana çıkan Satsuma mandalinanın bu yıl ki ihracatı başladı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde hazırlanan mandalinalar ilk durakları Makedonya ve Polonya'ya doğru yola çıktı.

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