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Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu!

Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu!

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 16:01
Lezzetiyle ve çekirdeksiz oluşuyla ön plana çıkan Satsuma mandalinanın bu yıl ki ihracatı başladı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde hazırlanan mandalinalar ilk durakları Makedonya ve Polonya'ya doğru yola çıktı.
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Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu!
Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu!
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