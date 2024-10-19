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Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 15:49
Güncelleme:19.10.2024 15:49
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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