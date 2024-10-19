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Şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 15:02
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.
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