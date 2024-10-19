19 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Uyanık kiracı! 8 bine oturup 3 bin dolar kira alıyor

Uyanık kiracı! 8 bine oturup 3 bin dolar kira alıyor

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2024 15:59
Avukat Uygar Çöltekin, İstanbul'da bir rezidansta daire sahibi. Kira ortalamasının hayli yüksek olduğu o binadaki evinde 8 bin liraya oturan kiracısını ne evi boşaltmaya ne de kirayı yükseltmeye ikna edebildi. İkili mahkemelik oldu. İşte işin uyanıklık kısmı da o süreçte ortaya çıktı. 8 bin lira kira ödeyen kiracının aynı rezidansta ev sahibi olduğu ve tam 3 bin dolar kira aldığı ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
8 bine oturup 3 bin dolar kira alıyor
8 bine oturup 3 bin dolar kira alıyor
Irak’ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Rize’de yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Rize’de yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Sakarya’da ona ‘elmas’ deniliyor: Coğrafi işaretli kabak
Sakarya'da ona ‘elmas' deniliyor: Coğrafi işaretli kabak
Kamyoneti alıp 90 kilometrelik gece turu yaptı
Kamyoneti alıp 90 kilometrelik gece turu yaptı
Denizde çıkan fırtına kafesleri karaya sürükledi
Denizde çıkan fırtına kafesleri karaya sürükledi
Kahramanmaraş’ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Tereyağı ve peynirlerde hile!
Tereyağı ve peynirlerde hile!
Bağcılar Kitap Fuarı başladı! Ziyaretçi akını
Bağcılar Kitap Fuarı başladı! Ziyaretçi akını
Türk Ulusal Zeka Ölçeği kullanıma hazır!
Türk Ulusal Zeka Ölçeği kullanıma hazır!
Kritik temas! İşte ilk görüntüler...
Kritik temas! İşte ilk görüntüler...
Daha Fazla Video Göster