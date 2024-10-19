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Eski çalıştığı iş yerinden kamyoneti alıp 90 kilometrelik gece turu yaptı

Eski çalıştığı iş yerinden kamyoneti alıp 90 kilometrelik gece turu yaptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 15:16
Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eski çalıştığı iş yerinden aldığı kamyonetle 90 kilometre gezdikten sonra yerine bıraktı. Kamyonet turu sonrası aynı iş yerine ait motosikletle de tur atıp tekrar bıraktığı ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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