19 Ekim 2024, Cumartesi
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Sakarya'da ona ‘elmas' deniliyor: Coğrafi işaretli kabak hasadı
Türkiye'de kabak denilince ilk akla gelen Sakarya'nın coğrafi işaret tescilli beyaz kestane kabağının hasadı başladı. Lezzetiyle yiyenleri büyüleyen ve sofraları süslemek üzere römorklara yüklenen kabaklar, satış noktalarında yerini almaya başladı.