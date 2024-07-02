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Saniyelerle ölümden kurtuldular! İşte o anlar

İHA
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Giriş: 02.07.2024 10:38
Bartın'da sürücüsünü kontrolünden çıkan araç, iş yerine çarparak durabildi. Kaza esnasında kaldırımda yürüyen 3 kişi ise saniyelerle ölümden kurtuldu
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