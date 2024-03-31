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Sandık görevlilerin yemini nasıl? Sandık görevlileri nasıl yemin ediyor? Sandık yemini nasıl edilir?

DHA
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Giriş: 31.03.2024 07:58
Son dakika haberi... İstanbul'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı. İşte o görüntüler...
Sandık yemini ederek göreve başladılar SANDIK YEMİNİ EDEREK GÖREVE BAŞLADILAR

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Sandık görevlilerin yemini nasıl?
Sandık görevlilerin yemini nasıl?
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