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28.03.2020

Sanatçılar "Hayat Eve Sığar" kampanyasına Barış Manço şarkısıyla destek verdi

Koronavirüsle mücadeledeki "Hayat Eve Sığar" kampanyasına 9 sanatçı ortak yayınla katıldı. "Hayat Eve Sığar" kampanyası için harekete geçen 9 sanatçı, Barış Manço'nun "Nane Limon Kabuğu" şarkısını farklı enstrümanlarla çaldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 9 sanatçının evlerinden icra ettiği, Barış Manço'nun "Nane Limon Kabuğu" şarkısının videosunu, "Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla..." ifadeleriyle paylaştı.

"NANE LİMON KABUĞU" ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın önemine işaret etmek için hayata geçirilen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek büyüyor.

Türkiye'nin farklı illerinden 9 sanatçı, "Hayat Eve Sığar" kampanyasına evlerinden Barış Manço'nun "Nane Limon Kabuğu" şarkısını farklı enstrümanlarla çalarak katıldı.

Altun'un, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yer alan sanatçılar, "Bu şarkıyı gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları ve tüm milletimize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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